Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden nach Brand in einem Mehrfamilienhaus in Waren(Müritz) LK MSE

Waren (Müritz) (ots)

Am 21.02.2024 um 21:42 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei der Brand einer Wohnung in der Hafenstraße in Waren mitgeteilt. Die Freiwillige Feuerwehr Waren sowie Beamte des Polizeihauptreviers Waren eilten daraufhin zum Brandort, einem Wohnhaus mit drei Mietparten aufgeteilt auf drei Etagen. Als die Polizeibeamten um 21:47 Uhr am Brandort eintrafen, kam dichter Rauch aus der Wohnung im ersten Obergeschoß und zog in das gesamte Gebäude. Kurz darauf waren Flammen in dieser Wohnung erkennbar. Der Mieter der Wohnung sowie die Mieter der Wohnung im Erdgeschoß wurden durch die Polizeibeamten aus dem Gefahrenbereich gebracht. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob sich noch der Mieter des Dachgeschosses darin aufhält. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waren öffneten die Wohnung im Dachgeschoß, konnten aber glücklicherweise keine Personen darin feststellen. Zeitgleich wurden durch die Polizeibeamten die sieben Bewohner der angrenzenden Häuser aus ihren Wohnungen evakuiert, da ein Übergreifen des Feuers auf diese nicht auszuschließen war. Durch das schnelle und professionelle Handeln der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und im weiteren Verlauf gg. 22:55 Uhr gelöscht werden. Ein Übergreifen des Feuers auf anderen Wohnungen oder auf die angrenzenden Häuser wurde somit verhindert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Mieter der betroffenen Wohnung, ein 29-jähriger syrischer Staatsangehöriger, in seiner Küche Essen gekocht, anschließend jedoch vergessen, den Herd abzuschalten und die Kochutensilien von diesem zu entfernen. Dadurch gerieten die Küche und anschließend die Wohnung in Brand. Die Dachgeschoßwohnung sowie die Erdgeschoßwohnung wurden durch die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen. Alle drei Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Die Mieter kamen vorerst bei Verwandten bzw. Bekannten unter. Ersten Schätzungen zur Folge entstand ein Sachschaden von ca. 300.000,- EUR. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Während der Löscharbeiten der 42 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waren, musste die Strandstraße in Waren für ca. zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Neben Polizei- und Feuerwehr, welche mit 7 Fahrzeugen vor Ort war, befand sich auch eine RTW-Besatzung im Einsatz. Die Polizei Waren hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort beschlagnahmt und der Einsatz eines Brandursachenermittler im Laufe des 22.02.2024 geprüft.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

