Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Altentreptow (LK MSE)

Altentreptow (ots)

Am 21.02.2024 gegen 15:50 Uhr informierte die Rettungsleitstelle des Landkreises MSE die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über eine aktive Brandmeldeanlage mit Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhauses. Umgehend wurden Einsatzkräfte des Autobahn-und Verkehrspolizeireviers Altentreptow zum Einsatzort in der Stralsunder Straße gebracht. Bei deren Eintreffen war bereits eine leichte Rauchentwicklung durch die geschlossene Wohnungseingangstür der unteren Wohnung eines Mehrfamilienhauses mit acht Mietparteien zu erkennen. Die anwesenden Bewohner des Hauses konnten durch die Kräfte des AVPR Altentreptow noch vor Eintreffen der Feuerwehr evakuiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Altentreptow traf vor Ort mit zwei Löschzügen, einen Drehleiterwagen und insgesamt 18 Kameraden ein und begann umgehend mit der Brandbekämpfung, welche gegen 16:15 Uhr erfolgreich beendet wurde. Die Ursache des Brandausbruches konnte durch die Feuerwehr eine eingeschaltete Herdplatte festgestellt werden, auf welcher ein Wasserkocher stand. Der Wasserkocher geriet daraufhin in Brand und das Feuer griff auf Teile der Küche über, wodurch es auch zu einer starken Rauchentwicklung kam. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,- Euro. Die 64-jährige Wohnungsinhaberin war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zugegen. Sie wurde von Bekannten informiert und erschien während der Löscharbeiten am Brandort. Die betroffene Wohnung ist derzeitig in einem nicht bewohnbaren Zustand. Weitere Wohnungen waren nicht betroffen. Bekannte haben die 64-jährige vorübergehend aufgenommen. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Gegen die 64-jährige Frau wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell