Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Ablenkung Handtasche von Beifahrersitz geklaut ++ Elstorf - Fußgänger angefahren und geflüchtet

Nenndorf (ots)

Eine 63jährige Frau aus Buchholz ist am gestrigen Montag Opfer eines gemeinschaftlich begangenen Diebstahls geworden. Als die Frau mit ihrem Auto gegen 17:20 Uhr vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Eckeler Straße fahren wollte blockierte ein weißer Geländewagen mit spanischem Autokennzeichen ihre Parklücke. Der Fahrer deutete aus seinem Fahrzeug heraus auf den Vorderreifen vom Auto der Frau. Darauf stieg die Frau aus ihrem Auto aus um nach dem Reifen zu schauen. In diesem Moment öffnete eine weitere männliche Person unvermittelt die Beifahrertür vom Auto der Frau, nahm die dort liegende Handtasche an sich und stieg in den weißen Geländewagen, der sich daraufhin zügig von dem Parkplatz entfernte. Der Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung ein, konnte den weißen Geländewagen aber nicht antreffen. Die Polizei Seevetal bittet daher um Zeugenhinweise unter 04105/6200.

Elstorf - Fußgänger angefahren und geflüchtet

Mehrere Frakturen zog sich ein 14jähriger Fußgänger am Freitag, 13.10.2023, zu als er gegen 19:00 Uhr den Rüterweg Ecke Lindenstraße überqueren wollte. Ein schwarzer Kleinwagen, der die Lindenstraße in Richtung Buchholz befuhr und dann in den Rüterweg abbog, erkannte den Jungen offensichtlich zu spät und stieß mit dem Fußgänger zusammen. Dieser wurde durch den Zusammenstoß zu Boden geschleudert und verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auf einen schwarzen Kleinwagen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Neu Wulmstorf, 040/ 33441990 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell