Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Autoaufbrecher stehlen Werkzeug ++ Neu Wulmstorf- Jaguar geht in Flammen auf

Salzhausen (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 11.10.2023, auf Donnerstag, 12.10.2023, wurden im Bereich Salzhausen insgesamt fünf Werkstattwagen aufgebrochen. In den Bereichen Lobker Weg, Falkenweg, Am Fuhrenkamp, Ossenbarg und Zur Alten Luhe wurden die Transporter oftmals mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Aus den Transportern wurde dann meist hochwertiges Werkzeug wie Bohrmaschinen, Akkuflex und Akkuschrauber entwendet. Außerdem wurde in derselben Nacht auch ein Transporter in der Straße Elbdeich in Drage aufgebrochen. Auch hier entwendeten der oder die Täter hochwertiges Werkzeug. Insgesamt wird der Schaden dieser Taten auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet darum, verdächtige Personen und Fahrzeuge, gerade zur Nachtzeit, der Polizei mitzuteilen.

Neu Wulmstorf- Jaguar geht in Flammen auf

Am frühen Freitagmorgen, gegen 02:15 Uhr, teilten Zeugen über Notruf mit, dass auf einem Hinterhof in der Straße Wümmering in Neu Wulmstorf ein Auto in Flammen stehen würde. Sofort eingesetzte Kräfte der Feuerwehr Neu Wulmstorf konnten den Brand unter Kontrolle bringen und ein Überspringen der Flammen auf das nahestehende Mehrfamilienhaus verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Jaguar Land Rover wurde durch das Feuer total zerstört. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Neu Wulmstorf bittet um Hinweise unter 040/334 41 99-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell