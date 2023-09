Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Forellendieb erwischt - Festnahme

Recklinghausen (ots)

Die Polizei schnappte einen Dieb, der am späten Donnerstagabend Fische entwendete hatte. Gegen 23.30 Uhr war er in eine Forellenzucht an der Riedstraße eingebrochen. Das Sicherheitssystem des Inhabers machte ihn auf den Diebstahl aufmerksam. Er informierte sofort die Polizei. Die Beamten konnten den alkoholisierten Verdächtigen, einen 29-jährigen Mann aus Herten, im Nahbereich, an der Ecke Elper Straße/ Richterstraße, antreffen. Die Fische hatte er bei sich. Er wurde mit zur Wache genommen. Die Kripo hat den Fall übernommen und ermittelt weiter.

