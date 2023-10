Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 13.10.2023, 12 Uhr bis Sonntag, 15.10.2023, 12 Uhr

Bendestorf (ots)

Betrunkener Radfahrer stürzt und verliert Zähne

Gegen 04:30 Uhr wurde der Polizei ein Fahrrad auf der Straße Hinter dem Holze / Bardal mitgeteilt. Die Kollegen konnten zum Fahrrad auch den passenden, schwer verletzten Radfahrer in unmittelbarer Nähe feststellen. Seine fehlenden Zähne konnten neben dem Fahrrad aufgelesen und an die Rettungswagenbesatzung übergeben werden. Da der 18-jährige Radfahrer 1,77 Promille gepustet hatte, wurde ihm später im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen 9 Uhr meldeten besorgte, im Urlaub befindliche Bendestorfer, dass sie über ihre Überwachungskameras eine Person auf ihren Grundstücken gesehen hätten. Die Videos sendeten sie der Polizei zu. Aufgrund der Spuren vor Ort sowie der zeitlichen und örtlichen Nähe konnte dies in Zusammenhang mit dem Radfahrer gebracht werden.

Seevetal/Maschen - Brennende Mülltonnen

Am 15.10.23, gegen 01:55 Uhr, entzündeten unbekannte Täter den Inhalt einer Papiermülltonne in der Alten Bahnhofstraße. Zuvor war die Mülltonne in Höhe des Heimstättenwegs auf die Straße geschoben worden. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten war das Feuer bereits selbstständig erloschen. Nur etwa 45 Minuten später brannte es wenige hundert Meter weiter, in Höhe der Straße "Milchberg", erneut. Hier stellten die eingesetzten Beamten einen lichterloh brennenden Papiercontainer fest, der infolge des Feuers komplett zerstört wurde. Wer sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wende sich bitte an die Polizei Seevetal unter der Rufnummer 04105/6200.

Buchholz - Wohnungsbrand

Aus bislang unbekannter Ursache schmorte in der Bendestorfer Straße eine Campingherdplatte durch und setzte durch herabtropfende Teile den darunter befindlichen Mülleimer in Brand. Durch den Bewohner wurde der brennende Eimer bemerkt und ins Freie gebracht. Der Bewohner verletzte sich dabei aufgrund des eingeatmeten Qualms leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sein Hund konnte unverletzt durch eine Nachbarin aufgenommen werden. Die Wohnung war nach der Belüftung durch die Feuerwehr wieder bewohnbar.

Buchholz - Teilediebstahl an PKW

Von Donnerstag auf Freitag wurden die Außenspiegel an einem Porsche in der Straße Finkennest entwendet. Aufgrund der vorhandenen Videoaufnahmen ergab sich ein Tatverdacht. Die Ermittlungen dauern an.

Meckelfeld - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Zwischen Donnerstag und Freitag versuchten unbekannte Täter die Treppenhaustüren von zwei Mehrparteienhäusern Am Grasweg aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Häuser ge-lang nicht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181 / 285-0 entgegen.

Trunkenheiten infolge Alkohol

In der Bergstraße in Hanstedt wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein PKW-Fahrer mit 1,40 Promille kontrolliert.

Am frühen Sonntagmorgen wurde in der Todtglüsinger Straße in Tostedt ein Fahrzeugführer mit 1,28 Promille angehalten.

Auf der A7 zwischen Garlstorf und Thiesope löste eine Fahrzeugführerin am Sonntagmorgen mehrfach den Notruf in ihrem PKW aus, da sie keinen Treibstoff mehr hatte und stehen geblieben war. Vor Ort stellten die Kollegen fest, dass sie alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergab 0,54 Promille.

Am Sonntag gegen 11 Uhr wurde die Polizei zu einer Belästigung an der Oil-Tankstelle in Neu Wulmstorf gerufen. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer 1,20 Promille hatte und der Versicherungsschutz erloschen war. Entsprechende Strafverfahren bzw. Ordnungswidrigkeiten wurden eingeleitet und die Führerscheine gegebenenfalls beschlagnahmt.

