Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte entsorgen Ölfässer ++ Tostedt - Altpapiercontainer geht in Flammen auf

Nenndorf (ots)

Am vergangenen Wochenende, Samstag, 14.10., bis Sonntag, 15.10.10,2023, haben bislang unbekannte Täter in der Feldmark bei Nenndorf, südlich der Emsener Straße am Kreienberg, insgesamt vier Fässer, die zum Teil noch mit Öl befüllt waren, in dem dortigen Bach illegal entsorgt. Es handelt sich um blaue Metallfässer, die offensichtlich mit einem Kraftfahrzeug an die Stelle gebracht worden sind. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Gewässerverunreinigung und bittet um Hinweise unter 04105/ 6200.

Tostedt - Altpapiercontainer geht in Flammen auf In Tostedt sind Feuerwehr und Polizei am frühen Montagmorgen, gegen 02 Uhr, zu einem Brand eines Altpapiercontainers im Bertha- von- Suttner- Weg gerufen worden. Der Container brannte vollständig nieder. Das Übergreifen der Flammen auf ein danebenstehendes Mehrfamilienhaus konnte verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einer Brandstiftung aus. Hinweise nimmt die Polizeistation Tostedt unter 04182/404270 entgegen.

