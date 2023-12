Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund? + Wahlplakate entfernt und Auto beschädigt + Kopfhörer aus PKW entwendet + In Reifen gestochen + Verletzter Dieb aufgefallen? + und mehr

Marburg: Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund?

In der Kantstraße beschädigten Unbekannte alle vier Reifen eines Toyota Land Cruiser und verursachten damit zwischen Samstag, 23. Dezember, 19 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, einen etwa 600 Euro hohen Schaden. In der Vergangenheit war bereits mehrfach ein "Z" auf der gefrorenen Scheibe des Toyotas mit ausländischer Zulassung hinterlassen worden, so dass durch die Polizei ein politisches Motiv bezüglich der aktuellen Sachbeschädigung geprüft wird. Hinweise hierzu nimmt der Staatsschutz unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Wetter: Wahlplakate entfernt und Auto beschädigt

Jeweils ein Wahlplakat einer Bürgermeisterkandidatin entfernten Unbekannte zwischen Samstag, 23. Dezember, 15 Uhr, und Dienstag, 14.15 Uhr, in den Ortschaften Treisbach, Oberndorf, Amönau, Warzenbach und Niederwetter. Zudem zerkratzten Unbekannte zwischen 18 Uhr am Samstag, 23. Dezember, und 11.30 Uhr am Sonntag in Mellnau einen Audi und verursachten einen geschätzt 3.000 Euro hohen Schaden. Bei dem PKW besteht ebenfalls ein Bezug zur Bürgermeisterkandidatin. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Kopfhörer aus PKW entwendet

Um an Diebesgut mit geringem Wert zu gelangen, verursachte ein Unbekannter einen vielfach höheren Schaden an einem weißen 3er BMW, der in der Straße Fuchspaß parkte. Zwischen Freitag, 22. Dezember, 12 Uhr, und Samstag, 18.15 Uhr, schlug der Unbekannte eine Scheibe ein und nahm Kopfhörer im Wert von etwa 10 Euro an sich. Zurück blieb ein geschätzt 200 Euro hoher Schaden. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Cappel/ Weimar- Niederweimar: In Reifen gestochen

100 Euro hoch ist der Schaden geschätzt, den Unbekannte an einem schwarzen Mercedes C200 verursachten. Zwischen 17 Uhr am Freitag, 22. Dezember, und 14 Uhr am Samstag zerstachen sie einen Reifen des PKW, der in der Odenwaldstraße stand. An einem weiteren Mercedes der gleichen Halterin zerstachen Unbekannte zudem am Samstag in Niederweimar einen Reifen. Der ebenfalls schwarze PKW stand zwischen 6 Uhr und 13.20 Uhr in der Herborner Straße in Höhe des Drogeriemarkts. Auch hier schätzten Polizeibeamte den Schaden auf etwa 100 Euro. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Neustadt: Verletzter Dieb aufgefallen?

Vermutlich ohne Diebesgut, dafür aber mit einer Verletzung machte sich ein Dieb aus dem Staub, nachdem er in der Straße Am Schalkert einen Renault Twingo beschädigt hatte. Zwischen Samstag, 23. Dezember, 15 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, schlug er zunächst mit einem Pflasterstein eine Scheibe ein, wobei er sich wahrscheinlich verletzte und Blutspuren hinterließ. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos fand er offenbar nichts Brauchbares und flüchtete. Der Schaden ist etwa 100 Euro hoch. Die Marburger Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Einbruchsversuch

Diebe versuchten offenbar in eine Arztpraxis in der Gisselberger Straße einzudringen und beschädigten zwischen Samstag, 23. Dezember, 19 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, eine Scheibe an der Haustür. Das Eindringen in die Räume gelang ihnen dadurch aber nicht und sie flüchteten unverrichteter Dinge. Der entstandene Schaden ist etwa 500 Euro hoch. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf: Scheibenwischer aufgestellt und teilweise beschädigt

An insgesamt fünf Fahrzeugen bogen Unbekannte in der Stadtgasse die Scheibenwischer um und verursachten bisherigen Erkenntnissen zufolge dabei an drei Autos Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Betroffen sind ein Renault, ein Ford und ein VW. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich zwischen 19 Uhr am Heiligabend und 6 Uhr am Montag, die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf- Wallau: Diebstahl aus Automat

In der Fritz-Henkel-Straße schlugen Diebe in der Nacht auf Dienstag, 26. Dezember, einen Warenautomaten ein und entwendeten daraus Getränke und Süßigkeiten in noch unbekannter Menge. Auch die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 21 Uhr und 2.30 Uhr, die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: An Tresor gescheitert und Brandmelder ausgelöst

Auf bislang unbekannte Weise gelangten Diebe in die Marburg Mall in der Universitätsstraße und versuchten in der dortigen Bäckerei erfolglos, einen Tresor aufzuflexen. Bevor sie flüchteten, versprühten sie großflächig den Inhalt eines Feuerlöschers und fügten noch eine andere, bislang unbekannte Chemikalie hinzu. Dadurch wurden zum einen etliche Backwaren und Arbeitsgeräte verunreinigt und unbrauchbar gemacht, zum anderen löste am Mittwoch, 27. Dezember, gegen 3.55 Uhr der Brandmelder aus und rief die Feuerwehr auf den Plan. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf etwa 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei Marburg sucht Zeugen: Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges oder Ungewöhnliches aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Biedenkopf- Wallau: Staubsaugeranlage angefahren

Auf dem Gelände eines Reifenhändlers in der Bahnhofstraße kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit der dortigen Staubsaugeranlage. Zwischen Samstag, 16. Dezember, Mitternacht, und Montag, 18. Dezember, 10 Uhr, entstand durch den Unfall ein etwa 3.000 Euro hoher Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

