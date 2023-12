POL-MR: Dautphetal-Dautphe: Rücknahme der Vermisstenmeldung

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg- Mülltonnen angezündet Zeugen meldeten am Montagnachmittag (18.12.2023), der Feuerwehr eine brennende Mülltonne im Wehrdaer Weg, nachdem sie gegen 16.15 Uhr drei Kinder beobachtet hatten, die sich an der Tonne zu schaffen machten. Anschließend ging die Tonne in Flammen auf, das Feuer griff auf eine weitere Tonne über. Die Feuerwehr löschte den Brand, dennoch wurden die beiden ...

mehr