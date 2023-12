POL-MR: Fahndungsrücknahme der Vermisstenmeldung vom 18.12.2023, 11.17 Uhr

Marburg-Biedenkopf (ots) - Weimar-Niederweimar: Einbrecher schlagen wieder zu Sechs Einbrüche wurden der Marburger Polizei am vergangen Freitag (15.12.2023) gemeldet. Die Unbekannten machten sich zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr an Fenstern und Türen zu schaffen, zerstörten die Glaseinsätze und drangen in die ...

