Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Kriminalpolizei Schleswig klärt drei Einbrüche auf

Schleswig (ots)

Am 21.02.2024 konnte die Kriminalpolizei Schleswig drei Einbrüche aufklären, die sich im Dezember 2023 und Januar 2024 in Schleswig ereignet hatten.

In der Nacht zum 29.12.23 kam es in Schleswig zu Einbrüchen in die Redaktionsräume der "Schleswiger Nachrichten" sowie nachfolgend in die Geschäftsräume einer Apotheke. Hierbei wurden u.a. diverse Betäubungsmittel sowie Bargeld entwendet. Bereits zu diesem Zeitpunkt bestand aufgrund der Spurenlage sowie der räumlichen und zeitlichen Nähe beider Taten zueinander der Verdacht, dass die Einbrüche den oder dem gleichen Täter zuzurechnen waren.

In den frühen Morgenstunden des 16.01.24 wurde die Apotheke erneut durch Einbrecher aufgesucht. Wie bereits zuvor schlugen diese eine Scheibe ein und entwendeten anschließend den Inhalt der Ladenkassen. Ein Zeuge hatte zwei Personen vom Tatort flüchten sehen und informierte die Polizei. Die eintreffenden Beamten des Polizeireviers konnten im frischen Schnee Spuren ausmachen, die von mehreren Wohnblocks direkt zum Tatort führten, ohne dass sich hieraus direkt ein konkreter Tatverdacht ableiten ließ.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeistelle Schleswig erhärteten den Verdacht, dass die geschilderten Fälle im Zusammenhang stehen, die Beamten behielten die entsprechenden Wohnblöcke im Auge. Am 21.02.2024 konnten sie hierbei eine Person feststellen, die Ähnlichkeiten zu einem bei der Tatausführung videografierten, jedoch maskierten Täter aufwies, und einen der Wohnblöcke betrat.

Als dieser das Objekt kurze Zeit später wieder verließ, wurde er durch die Kriminalbeamten aufgegriffen, hierbei wurden weitere Übereinstimmungen des 30-jährigen, polizeibekannten Schleswigers zum Erscheinungsbild des Täters offenbar. In einer nachfolgenden Vernehmung räumte der Tatverdächtige alle drei Taten ein und übergab Reste des in einem Keller des Wohnblocks verstecktes Stehlguts an die Polizei.

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss aller Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe entlassen. Er muss mit einer Anklage wegen Einbruchdiebstahls in drei Fällen sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Die Ermittlungen zum Mittäter dauern an.

