POL-FL: Husum - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Schleswig (ots) - Am 21.02.2024 konnte die Kriminalpolizei Schleswig drei Einbrüche aufklären, die sich im Dezember 2023 und Januar 2024 in Schleswig ereignet hatten. In der Nacht zum 29.12.23 kam es in Schleswig zu Einbrüchen in die Redaktionsräume der "Schleswiger Nachrichten" sowie nachfolgend in die Geschäftsräume einer Apotheke. Hierbei wurden u.a. diverse ...

mehr