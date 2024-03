POL-WND: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in St. Wendel

Tholey (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Sotzweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Straße "In der Au" wurde ein schwarzer Skoda Oktavia von einem anderen, bislang unbekannten Fahrzeug gestreift und an der linken Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, ...

mehr