Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Alsweiler

Marpingen OT Alsweiler (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Alsweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Tholeyer Straße wurde ein schwarzer Skoda Octavia von einem anderen, bislang unbekannten Fahrzeug gestreift und an der linken Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise telefonisch unter der 06851 / 898 - 0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell