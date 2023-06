Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Vier Festgarnituren entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 16.06.2023, 17.00 Uhr bis Sonntag, 18.06.2023, 09.00 Uhr, wurden in der Straße "An der Fischermühle" vier komplette Festgarnituren (vier Tische und acht Bänke) von Unbekannten entwendet. Anlässlich des Städtlefestes wurden die Garnituren am Straßenrand zwischen einem Modegeschäft und dem Tourismusbüro dort zwischengelagert. Der Diebstahlschaden beträgt fast 600 Euro. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

