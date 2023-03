Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Montag (27.02.23) am Borker Landweg in Vinnum einen schwarzen Opel Astra Sports Tourer aufgebrochen. Zwischen 16 Uhr und 16.35 Uhr schlugen sie die hintere linke Fensterscheibe ein und entwendeten eine Tasche. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise und rät, Wertsachen nicht in Fahrzeugen zu lassen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

