Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Unfallflucht am Busbahnhof - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 16.06.2023, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, wurde ein in der Bahnhofstraße, am Busbahnhof geparkter Opel Astra durch ein anderes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um ein weißes Fahrzeug handeln.

