Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Geparkten Wagen angefahren und das Weite gesucht

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Ravensburg, nachdem am Mittwoch zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Mühlenladens in der Leonhardstraße ein Fiat von einem Unbekannten angefahren worden ist. Der unbekannte Fahrzeuglenker fuhr gegen das vordere rechte Eck des Fiat und hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Im Anschluss fuhr er weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, mögen sich bitte unter Tel. 0751/803-3333 bei den Ermittlern melden.

Ravensburg

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall sind am Mittwoch kurz nach 13 Uhr zwei Frauen leicht verletzt worden. Eine 26-jährige Nissan-Fahrerin erkannte zu spät, dass ein 18-jähriger vorausfahrender Opel-Fahrer an einer roten Ampel in der Wilhelmstraße abbremste. Bei der wuchtigen Kollision wurden die 26-Jährige sowie ihre 32-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht notwendig. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro beziffert.

Ravensburg

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Nach einem Vorfall, der sich bereits am 6. April zugetragen hat, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 22.50 Uhr gingen mehrere Personen im Alter zwischen 19 und 31 Jahren im Bereich der Roßstraße / des Marienplatzes aufeinander los. Bei dieser tätlichen Auseinandersetzung wurden mehrere Beteiligte teils erheblich verletzt. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen übernommen und ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Zur Aufklärung der Tat werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Tathergang machen können. Die Ermittler nehmen Zeugenhinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Weingarten

Unbekannte Täter versuchen Fahrzeug anzuzünden

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, einen Renault in Brand zu setzen, der auf dem Parkplatz eines Betriebs in der Weltestraße abgestellt war. Ersten Erkenntnissen legten die Täter unter die Reifen des Wagens entsprechendes entzündliches Material. Durch den Brand wurden zwei Räder erheblich beschädigt, die Flammen griffen jedoch nicht auf das Fahrzeug selbst über. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Personen, die in der Tatnacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 mit dem Polizeirevier Weingarten in Verbindung zu setzen.

Wangen

Mit Schlagring und Stock gedroht - Polizei ermittelt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 23-Jähriger rechnen, nachdem er am Mittwoch gegen 23 Uhr einen 16-Jährigen im Bereich des Bahnhofs bedroht haben soll. Nach einem zunächst normalen Gespräch mit dem Jugendlichen und dessen beiden Begleitern reagierte der 23-Jährige plötzlich aggressiv und soll unter anderem einen Schlagring an seiner erhobenen Hand getragen haben. Zudem gestikulierte der Tatverdächtige dahingehend, den Jugendlichen verletzen zu wollen. Die dreiköpfige Gruppe um den 16-Jährigen brachten sich daraufhin in einem Bus in Sicherheit, dessen Türen vom Fahrer geistesgegenwärtig geschlossen wurden. Der 23-Jährige zog indes einen Holzpflock aus dem Boden und hob diesen drohend in Richtung des Busses. Eine alarmierte Polizeistreife erteilte dem alkoholisierten 23-Jährigen einen Platzverweis und beschlagnahmte den Schlagring. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Achberg

Unfall aufgrund winterlicher Verhältnisse - Polizei sucht nach Beteiligtem

Bei einem Schneeschauer ist am Mittwoch gegen 19.40 Uhr eine 51-Jährige mit ihrem Mitsubishi auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau auf Höhe Achberg auf der linken Fahrspur ins Schleudern geraten. Der Mitsubishi, der bereits Sommerreifen aufgezogen hatte, prallte dabei zunächst gegen die Mitteilleitplanke. Von dieser abgewiesen, touchierte der Wagen im Anschluss den Auflieger eines Sattelzugs, dessen Fahrer auf der rechten Spur unterwegs war. Im weiteren Verlauf kollidierte die 51-Jährige mit der rechten Leitplanke. Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Sattelzuglenker, der den Unfall womöglich nicht bemerkt hat, setzte seine Fahrt unvermindert fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Lkw geben können, mögen sich unter Tel. 07563/9099-0 an die Verkehrspolizei Kißlegg wenden.

Bodnegg

Mann verliert knapp 100.000 Euro an Betrüger

An einen angeblichen Bankmitarbeiter, der sich später als Betrüger entpuppte, hat ein 54-Jähriger sein Erspartes verloren. Der Banker kontaktierte sein Opfer und gaukelte diesem vor, dass auf dessen Konto unerlaubte Abbuchung stattgefunden hätten. Er überzeugte den 54-Jährigen davon, sich mittels App einzuloggen und einen Sicherheitscode freizugeben. Dem kam das Opfer nach, woraufhin der Unbekannte mehrere Überweisungen von dem Konto tätigte. Auf sein Konto hatte der 54-Jährige indes keinen Zugriff mehr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor diesem Vorgehen von Betrügern. Nehmen Sie im Zweifelsfall persönlich mit Ihrer Hausbank Kontakt auf und geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten und Zugänge preis. Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, so erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Isny

Kellerbrand verhindert

Bei der Sanierung eines Hauses im Mittelöschweg ist am Mittwoch kurz vor 15 Uhr ein Brand ausgebrochen. Beim Zerlegen eines Öltanks im Keller des Einfamilienhauses geriet offenbar ein Rest Öl durch Hitzeentwicklung in Brand. Die Arbeiter konnten die Flammen schnell löschen, weshalb lediglich Sachschaden durch Ruß entstand. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Freiwillige Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen.

Leutkirch

Mann wird Opfer von Erpressung

Mehrere hundert Euro hat ein 21-Jähriger in Form von Online-Wertkarten an bislang unbekannte Täter bezahlt, nachdem diese ihn erpresst hatten. Das Opfer war über die sozialen Medien von einer vermeintlichen Frau kontaktiert und im weiteren Verlauf davon überzeugt worden, Nacktbilder auszutauschen. In der Folge drohte die Unbekannte damit, die Bilder zu veröffentlichen, wenn der 21-Jährige nicht dazu bereit ist, ihr Geld zu schicken. Das Opfer übersandte die Codes der Guthabenkarten und erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor dieser Erpressungsmasche. Seien Sie vorsichtig mit der Weitergabe persönlicher Informationen und insbesondere intimen Bildern an Fremde. Weitere Informationen zu dieser und ähnlichen Betrugs- und Erpressungsformen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Leutkirch

Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung bei Heggelbach sind am Mittwoch kurz nach 7 Uhr beiden Beteiligten leicht verletzt worden. Eine 47-jährige Dacia-Fahrerin wollte von Tautenhofen kommend in Richtung Heggelbach fahren und übersah an der Kreuzung mit der K 7910 eine aus Richtung Leutkirch kommende 57-Jährige, die ebenfalls mit einem Dacia unterwegs war. Bei der Kollision kippte der Dacia der 47-Jährigen um und klemmte die Frau ein. Die Freiwillige Feuerwehr konnte die Leichtverletzte aus ihrem Wagen bergen. Beide Frauen wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme bis etwa 9 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell