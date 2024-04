Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Frau stürzt mit E-Scooter - Unfallverursacherin fährt weiter

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 15.15 Uhr an der Kreuzung Ailinger Straße / Ehlersstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines mintgrünen Wagens bog nach rechts in die Ehlersstraße in Richtung Messe ab und übersah dabei offenbar die rechts neben ihr fahrende E-Scooter-Lenkerin. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die 44-Jährige stark bremsen und kam mit ihrem Scooter zu Fall. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Die Autofahrerin fuhr davon. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Achse gebrochen - Unfall

Eine defekte Achse war mutmaßlich die Ursache für einen Unfall am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der B 31 neu bei Spaltenstein. Ein 45 Jahre alter Toyota-Lenker fuhr in Richtung Friedrichshafen auf die Bundesstraße auf und kam wohl aufgrund der gebrochenen Hinterachse auf dem Beschleunigungsstreifen ins Schleudern. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Graben stehen. An seinem Wagen entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 45-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

Friedrichshafen

Autofahrer beleidigt und gefährdet Passantin - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall, der sich am Dienstag gegen 9.30 Uhr in der Sandöschstraße ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Eine 59-Jährige sprach einen Verkehrsteilnehmer darauf an, dass dieser seinen Wagen offenbar unberechtigt auf einem Parkplatz abgestellt hatte. Dieser soll ihr beleidigende Worte entgegnet haben und der Frau im Schritttempo nachgefahren sein. Als die 59-Jährige sich vor dessen Wagen stellte, um das Kennzeichen des Pkw aufgrund der fortlaufenden Beleidigungen zu notieren, habe der Unbekannte die Frau mit seinem Wagen touchiert. Im Anschluss ergriff er die Flucht. Zeugen des Vorfalls werden nun gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Salem

Unachtsam mit Traktor zurückgesetzt

Sachschaden hat ein 18 Jahre alter Traktor-Fahrer am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Straße "Am Riedweg" verursacht. An einer Beladestelle für Düngemittel fuhr der Mann mit seinem Gespann unachtsam rückwärts. Er kollidierte mit einem abgestellten Opel Mokka und schob diesen komplett aus der Parklücke. Während am Anhänger kein Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Pkw auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell