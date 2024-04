Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Auto mutwillig beschädigt

Ein bislang Unbekannter hat zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in der Schillerstraße einen geparkten Skoda mutwillig beschädigt. Der Täter riss ein Kennzeichen ab und zerkratzte den Lack des Wagens. Hinweise etwaiger Zeugen, die zwischen 18.45 Uhr und 7.15 Uhr auf dem dortigen Kiesparkplatz Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9432-0 an den Polizeiposten Meckenbeuren zu wenden.

Friedrichshafen

Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Eindellungen und Lackschaden hat ein Unbekannter an einem VW Up! angerichtet, der zwischen Sonntag und Mittwoch in der Carl-Benz-Straße geparkt stand. Nach dem missglückten Wende- oder Parkmanöver suchte der Unfallverursacher das Weite, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Aufgrund des Schadensbildes schließen die Ermittler nicht aus, dass der Verantwortliche mit einem Pkw samt Anhänger oder einer Arbeitsmaschine unterwegs gewesen ist. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Bermatingen

Unfall beim Rückwärtsfahren

Beim unachtsamen Rückwärtsfahren hat ein Vito-Fahrer am Mittwoch gegen 15.15 Uhr Sachschaden angerichtet. Der Zusteller war in der Autenweiler Straße unterwegs, als er erkannte, dass er zu weit gefahren war. Kurzum legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr dem Opel einer hinter ihm stehenden 41-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils rund 2.000 Euro Sachschaden.

Uhldingen-Mühlhofen

Autofahrer verliert Kontrolle und fährt gegen Leitplanke

Ein gesundheitliches Problem dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 31 ereignet hat. Ein 47 Jahre alter Seat-Fahrer verlor aufgrund abrupt eintretendem Unwohlseins die Kontrolle über seinen Wagen. Er touchierte zunächst die Mittelleitplanke und kam im Anschluss auf der rechtsseitigen Sperrfläche zum Stehen. An seinem Wagen entstand rund 3.000 Euro Sachschaden. Ein Rettungsdienst brachte den 47-Jährigen zur vorsorglichen Untersuchung seines Gesundheitszustandes in eine Klinik.

Meersburg

Parfumflasche gestohlen

Nach einem Vorfall am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr an der Bushaltestelle der Stettener Straße ermittelt die Polizei wegen Diebstahls und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter stieg mit zwei Jugendlichen an der Örtlichkeit aus dem Bus aus und erkundigte sich, wessen Parfum in der Luft liege. Als die Jugendliche die Duft-Flasche aus ihrer Tasche zog, soll der Mann diese an sich genommen und in eine nahegelegene Gaststätte gegangen sein. Eine Polizeistreife konnte den Unbekannten nicht mehr antreffen. Er wird als etwa 30 Jahre alt beschrieben und trug einen grauen Anzug und einen dunklen Hut. Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an das Polizeirevier Überlingen zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell