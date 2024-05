Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Sonntagabend ist es gegen 18.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Motorradfahrer in der Altonaer Straße gekommen. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer und der Pkw-Fahrer leicht verletzt.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 25-jähriger Schenefelder mit einem Pkw-VW die Schwanenstraße in Richtung der Altonaer Straße. Dort wollte er nach links in Richtung Hamburg abbiegen. Nach seinen Angaben vergewisserte er sich durch Blicke in beide Richtungen, dass er einfahren könne und tat dies dann auch. Trotzdem kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden 21-jährigen Hamburger, der mit seinem Motorrad der Marke Harley-Davidson die Altonaer Straße aus Richtung Hamburg kommend befuhr. Der Motorradfahrer wurde in eine Klinik eingewiesen. Zunächst konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Noch in der Nacht wurde der Zustand des Verunfallten dann aber stabilisiert und von Lebensgefahr wurde nicht mehr ausgegangen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Der Gutachter erschien wenig später am Unfallort und nahm seine Arbeit auf.

Der unfallverursachende Pkw-Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Auch gegen den Motorradfahrer werden die Sachbearbeiter eine Strafanzeige fertigen, denn der junge Mann ist laut ersten Ermittlungen nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden bei der Polizeistation Rellingen geführt. Zeugen, die Angaben zu diesem Unfall machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04101-498-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell