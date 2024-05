Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Wohnung - Unbekannte entwenden Schmuck - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (11.05.2024) ist ein Wohnungseinbruch in der Straße Op de Wisch polizeilich bekannt geworden, bei dem ein Armband und eine Halskette in einem bisher nicht festgelegten Wert entwendet wurden.

Die Tat wurde morgens gegen 10:30 Uhr festgestellt, bei der zuvor eine unbekannte Täterschaft gewaltsam in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eindrang und die Räumlichkeiten durchsuchte.

Im Rahmen von Befragungen konnte die Erkenntnis erlangt werden, dass Nachbarn am vorherigen Abend in einer Zeit zwischen ungefähr 21:00 Uhr und 21:30 Uhr Geräusche aus der tatbetroffenen Wohnung wahrgenommen hatten. Es ist zu vermuten, dass die Tat zu diesem Zeitpunkt geschah.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalpolizei in Pinneberg führt die Ermittlungen und sucht nun nach Zeugen. Mitteilungen zu Auffälligkeiten in Tatortnähe oder mögliche Täterhinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

