Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto in Brand gesetzt

Erfurt (ots)

Feuerwehr und Polizei mussten in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in den Erfurter Südosten ausrücken. Eine unbekannte Person hatte kurz nach 02:00 Uhr einen geparkten Nissan auf einem Parkplatz im Bereich des Melchendorfer Marktes in Brand gesetzt. Dabei brannte das Fahrzeug komplett aus. Der entstandene Sachschaden wurde auf 7.000 Euro geschätzt. Die Beamten sicherten am Tatort umfangreiche Spuren und nahmen eine Strafanzeige wegen Brandstiftung auf. (DS)

