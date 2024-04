LPI-EF: LKW erfasst Fahrradfahrerin

Erfurt (ots) - Wie jetzt bekannt wurde, hatten es Einbrecher am vergangenen Wochenende auf eine Praxis in Vieselbach abgesehen. Die Täter hatten sich zunächst an der Tür zu schaffen gemacht. Nachdem sie an dieser scheiterten, probierten sie es über ein Fenster. Bei diesem hatten sie mehr Glück und brachen in die Räumlichkeiten ein. Dort entwendeten sie über 3.000 Euro Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der verursachte Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro ...

mehr