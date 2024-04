Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 14.500 Euro an Betrüger übergeben

Erfurt (ots)

Ein Senior aus Erfurt wurde Montagnachmittag Opfer von Betrügern. Unbekannte riefen den 83-Jährigen an und berichteten ihm von einem vermeintlichen Autounfall seines Sohnes. Dieser sollte einen beträchtlichen Schaden verursacht haben. Um den Sohn vor dem Gefängnis zu bewahren, sollte der Mann nun eine hohe Kautionssumme bezahlen. In Sorge um seinen Sohn ließ er sich auf die Forderung ein. An seiner Wohnungstür übergab er später 14.500 Euro an einen vermeintlichen Kurier. Einige Stunden später wurde dem Senior bewusst, dass er auf Betrüger hereingefallen war und erstattete Anzeige bei der Polizei. (SE)

