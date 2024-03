LPI-G: Unfall auf B92 - Schutzengel an Bord

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 20.03.2024 gegen 09:35 Uhr befuhr ein 43-jähriger PKW Fahrer eine Behelfsstraße von Dörtendorf in Richtung Brückla. Aus noch ungeklärter Ursache löste sich aus der Behelfsstraße beim Befahren eine Metallplatte und verkeilte sich unter dem Fahrzeug. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden und der Fahrer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Rückfragen ...

mehr