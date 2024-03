Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Firmeneinbruch in Ronneburg

Gera (ots)

Ronneburg: Den Einbruch in die Räumlichkeiten eines Tief- und Landschaftsbaus in Ronneburg meldete gestern (20.03.2024) ein Verantwortlicher der Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich die Täter zwischen Dienstagabend (19.03.2024) und Mittwochmittag (20.03.2024) unberechtigt Zugang zum umfriedeten Firmengelände in der Schmirchauer Straße verschafften. Anschließend brachen sie gewaltsam in die Garagen bzw. Lagerräume der Firma ein und durchwühlten diese. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können noch keine abschließenden Angaben zum Beutegut gemacht werden. Die Kripo in Gera ermittelt dazu (Bezugsnummer 0074283/2024). Hierbei werden Zeugen gesucht, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 bei der hiesigen KPI zu melden. (RK)

