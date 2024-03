LPI-G: Beendigung der Fahndung nach der vermissten 13 Jährigen aus Sachsen-Anhalt

Altenburg (ots) - Altenburg: Am Vormittag des 19.03.2024 wurden Polizisten zu einem Verkehrsunfall in die Lindenaustraße gerufen. Ein 58-jähriger Fahrer eines Pkw Ford wollte aus der Zeitzer Straße in die Lindenaustraße einbiegen und übersah dabei aufgrund tiefstehender Sonne einen die Straße überquerenden Fußgänger. Bei der Kollision wurde der 53-jährige Fußgänger verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pkw Ford entstand Sachschaden. Die ...

