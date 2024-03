Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seitenscheibe eingeschlagen

Gera (ots)

Gera: Ein aufmerksamer Zeuge meldete gestern früh (20.03.2024) einen Pkw Skoda in der Eiselstraße, bei welchem offenbar die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Tatsächlich machten sich in der gestrigen Nacht (20.03.2024) zwischen 01:30 Uhr und 06:00 Uhr unbekannte Täter an dem Fahrzeug zu schaffen und schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein. Gestohlen wurde zum Glück nichts aus dem Auto. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829 - 0) ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0073495/2024) und sucht hierbei nach Zeugen. (RK)

