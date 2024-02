Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mutmaßlicher Spendenbetrüger

Gangelt (ots)

Am Dienstag, 13. Februar, wurde eine 51-jährige Frau in Gangelt auf dem dortigen Rewe-Parkplatz durch einen unbekannten Mann um eine Spende für Gehörlose gebeten. Dieser sammelte angeblich Geld für gehörlose Menschen, ohne jedoch einen Legitimationsnachweis vorzeigen zu können. Der Mann entfernte sich mit einem Pkw mit niederländischen Kennzeichen, als die Geschädigte angab, die Polizei zu informieren. Er war zirka 25 bis 35 Jahre alt, hatte dunkle Haare, trug einen Bart und wies ein gepflegtes Erscheinungsbild auf. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

