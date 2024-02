Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kellereinbruch an der Albertstraße, verdächtige Person beobachtet

Hamm (ots)

Ziel von unbekannten Einbrechern war ein Mehrfamilienhaus an der Albertstraße in der Zeit von Samstag 17. Februar, 20 Uhr bis Sonntag, 18. Februar 10 Uhr. Der oder die Täter verschafften sich durch Hebeln an der Haustür Zugang zum Objekt. Im Keller des Hauses wurden mehrere Kellerräume aufgebrochen. Entwendet wurde hierbei unter anderem diverse Schlüssel. Ein Zeuge beobachtete am Sonntag, 18. Februar gegen 6 Uhr eine verdächtige Person. Diese Person klopfte zunächst gegen eine Fensterscheibe des betroffenen Mehrfamilienhauses. Kurze Zeit später vernahm der Zeuge laute Geräusche aus dem Keller. Die verdächtige Person wird von dem Zeugen wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, dunkle lockige Haare, möglicherweise türkischer Herkunft Zeugenhinweise zu dem Einbruch und zu verdächtigen Personen werden bei der Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (nue)

