Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm (ots)

Ein Mehrfamilienhaus an der Thorner Straße war in der Zeit von Freitag, 16. Februar 20 Uhr bis Samstag, 17. Februar 11 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern. Die unbekannten Täter versuchten, sich durch Hebeln an der Hauseingangstür Zugang zum Objekt zu verschaffen. An der Tür sind Sachschäden in Höhe von geschätzten 500 Euro entstanden. Zeugenhinweise zu dem Einbruch und zu verdächtigen Personen werden bei der Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell