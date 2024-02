Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: alkoholisierte 23jährige Frau leistet in hilfloser Lage Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Hamm (ots)

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte leistete eine 23jährige Frau aus Hamm im Verlaufe eines Einsatzes am Sonntag, 18. Februar um 02:10 Uhr auf der Marker Allee. Zuvor hatten Unbeteiligte die 23jährige in hilfloser und alkoholisierter Lage auf dem Boden liegend aufgefunden. Daher wurde der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Die 23jährige musste unter anderem aufgrund der vorherrschenden Temperaturen in den Rettungswagen verbracht werden. Gegen dieses Verbringen wehrte sie sich durch Schläge und Tritte in Richtung der Einsatzkräfte der Polizei. Um weitere Angriffe auf die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu unterbinden und damit einen Transport in ein Hammer Krankenhaus zu gewährleisten, musste die junge Frau an Händen und Füßen gefesselt werden. Sowohl die 23jährige als auch die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Die 23jährige Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (nue)

