POL-OH: GAA Sprengung in 36355 Grebenhain, Hauptstr. 39, VR Bank

Vogelsbergkreis (ots)

Grebenhain. Am heutigen Dienstagmorgen (26.12.) wurde durch unbekannte Täter um 02:07 Uhr der Geldautomat der VR-Bank in 36355 Grebenhain in der Hauptstr. 39 gesprengt. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Pkw. Die Fahndung der Polizei dauert an. Die Bank wurde durch die Sprengung stark beschädigt. Die Polizei erbittet Hinweise unter 0661/105-0, wem im Bereich der Bank in 36355 Grebenhain verdächtige Personen oder ein schnell fahrendes dunkles Fluchtfahrzeug aufgefallen sind.

