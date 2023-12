Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Fulda (ots)

In der Nacht von Samstag (23.12.) auf Sonntag (24.12.) kam es gegen 04 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Bereich des Fuldaer Klinikums. Ein 47-jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda schlug offenbar grundlos mit einem Schlagwerkzeug massiv auf geparkte Fahrzeuge ein, wobei ein Schaden von circa 1000 Euro entstand. Der hinzugezogene Sicherheitsdienst des Klinikums wurde unmittelbar von dem Mann aggressiv mit dem Schlagwerkzeug bedroht, so dass man schließlich die Polizei rief. Nach Eintreffen der Kollegen zeigte sich der Angreifer weiterhin aggressiv und ließ sich trotz intensiver Bemühungen nicht beruhigen. Da von dem 47-Jährigen weiterhin eine erhebliche Gefahr ausging, wurde von den Beamten ein Diensthund eingesetzt, so dass der Aggressor festgenommen werden konnte. Der Mann wurde im Rahmen seiner Festnahme leicht verletzt und zur Abklärung direkt in das angrenzende Klinikum verbracht. Die eingesetzten Polizeibeamten der Polizeistation Fulda blieben unverletzt. Neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung erwarten den 42-Jährigen nun noch weitere Strafverfahren wegen Bedrohung des Sicherheitsdienstes und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Führungs- und Lagedienst Osthessen, Messner, PHK

