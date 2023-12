Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Bebra - Zeugenaufruf

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Bebra - Am Samstag (23.12.) ereignete sich im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in der Gottlieb Daimler Straße in Bebra ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW Golf an. Der Unfallverursacher hat die Unfallstelle anschließend verlassen, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

