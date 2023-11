LPI-GTH: Figuren entwendet- Zeugensuche

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 29-jähriger Fahrer eines VW befuhr heute Morgen die L1028 von Georgenthal in Richtung Tambach-Dietharz. In einer Rechtskurve verlor der Mann bei winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden 41-jährigen Fahrer eines VW. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Unfallschaden, ein Abschleppdienst wurde angefordert. Personen verletzten sich nicht. (jd) ...

