Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zweite Pressemitteilung zu Geldausgabeautomatensprengung in Einkaufszentrum in Bürgerfelde +++

Oldenburg (ots)

Wie bereits berichtet wurde die Polizei in Oldenburg am Montagmorgen aufgrund einer Geldautomatensprengung in den Scheideweg alarmiert.

Nach bisherigen Ermittlungsstand hat sich die bislang unbekannte Tätergruppierung durch eine der Eingangstüren Zugang in das Objekt verschafft. Anschließend sprengten sie in dem Einkaufszentrum zwei nebeneinanderstehende Geldausgabeautomaten. Diese, sowie ein dazwischenstehender Kontoauszugsdrucker, wurden zerstört.

Durch die Detonation wurden ebenfalls Teile der Zierdecke beschädigt. Auch in der Nähe der Geldautomaten befindliche Warenregale samt Inhalt wurden beschädigt.

Bei der Sprengung wurden die jeweiligen Geldkassetten aufgerissen, sodass Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeutet wurde.

Die Täterschaft flüchtete anschließend mit einem dunklen Kombi in unbekannte Richtung.

Die polizeilichen Ermittlungen vor Ort sind soweit abgeschlossen. Der Markt bleibt für heute geschlossen. Nach Rücksprache mit der Marktleitung wird der Markt morgen wieder öffnen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück übernommen.

Hinweise nimmt die Oldenburger Polizei unter der 0441-790-4115 entgegen.

(-140370)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell