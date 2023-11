POL-E: Essen: Mann erleidet Stichwunden - Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines möglichen Tötungsdeliktes - 2. Folgemeldung - Tatverdächtige festgenommen

Essen (ots) - 45357 E.-Kupferdreh: Samstagnacht (25. November) brach ein Mann mehrere PKW auf einem Parkplatz am S-Bahnhof Kupferdreh auf. Er wurde am Tatort durch die Polizei angetroffen und festgenommen. Gegen 3:45 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen, wie eine männliche Person über den Parkplatz am S-Bahnhof schlich. Plötzlich hörten die Zeugen ein lautes Klirren ...

