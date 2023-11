Polizei Essen

POL-E: Essen: KFZ-Dieb auf frischer Tat gefasst und festgenommen

Essen (ots)

45357 E.-Kupferdreh: Samstagnacht (25. November) brach ein Mann mehrere PKW auf einem Parkplatz am S-Bahnhof Kupferdreh auf. Er wurde am Tatort durch die Polizei angetroffen und festgenommen.

Gegen 3:45 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen, wie eine männliche Person über den Parkplatz am S-Bahnhof schlich. Plötzlich hörten die Zeugen ein lautes Klirren und sahen die eingeschlagene Scheibe eines PKW. Der Unbekannte durchwühlte das Auto offenbar nach Wertgegenständen. Anschließend ging er zu dem nächsten Auto und schlug erneut die Scheibe ein. Bevor der Mann sich an einem dritten Auto zu schaffen machte, konnte er durch die hinzugerufenen Polizisten überwältigt werden. Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.

Der Mann konnte sich nicht ausweisen, war der deutschen Sprache nicht mächtig und machte keine Angaben zu seiner Person. Auf Grund dessen wurde zusätzlich ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts in Deutschland eingeleitet. Die Klärung der Identität des Mannes ist Teil der Ermittlungen./hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell