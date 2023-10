POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Kreisverkehr

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht an der Ruppiner Straße am Sonntag, 8. Oktober, sucht die Polizei Hamm nach Zeugen. Eine Anwohnerin beobachtete gegen 10.25 Uhr, wie ein Fahrzeug zunächst rückwärts in eine Einfahrt fuhr und dabei einen geparkten Kia touchierte. Anschließend fuhr der Ford auf einen dortigen Garagenhof, setzte zurück und stieß gegen zwei weitere geparkte Fahrzeuge - einen ...

