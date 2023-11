Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Graffiti und Aufkleber am Parteibüro "Bündnis 90/Die Grünen" festgestellt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt: Am 25. November konnte eine Streifenwagenbesatzung am Parteibüro "Bündnis 90/Die Grünen" an der Eppinghofer Straße ein Graffiti feststellen. Mit auffälliger roter Farbe wurde ein Zeichen, ähnlich dem Buchstaben "R", aufgemalt. Dazu konnten die eingesetzten Beamten einen Aufkleber feststellen. "LOTT JONN VFL" stand darauf und ist vermutlich der Fanszene eines Fußballvereins zuzuordnen. Die Beamten entfernten den Aufkleber. Sollten sie Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, dann melden sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /JoSe

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell