POL-E: Essen: Unbekannter greift 17-Jährigen an und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E.-Innenstadt: In der vergangenen Nacht wurde ein 23-jähriger Mann (unbekannte Staatsangehörigkeit) durch eine ca. 10-köpfige Gruppe geschlagen und getreten. Durch mehrere Schläge mit einer Glasflasche verletzte ein 26-jähriger Mann (kenianisch) den 23-Jährigen. Kurz nach Mitternacht kam es im Bereich eines Parkhauses an der Rathaus Galerie in ...

