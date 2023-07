Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in Mehrfamilienhaus

Lippstadt (ots)

Am 21. Juli, gegen 11 Uhr, kam es auf der Föhrenstraße im ersten Obergeschoss zu einem Wohnungsbrand. Die Feuerwehr rückte aus und konnte das Feuer erfolgreich bekämpfen. Eine 11-Jährige und eine 21-Jährige, die sich zum Zeitpunkt des Feuers in der Wohnung befanden, wurden leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Wohnung, in der es gebrannt hatte, war vorerst nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. (ja)

