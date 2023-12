Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ergänzung zu schwerem Verkehrsunfall auf der A 4 (Person verstorben)

Wildeck - Obersuhl (ots)

Ursprüngliche Nachricht:

Obersuhl Aktuell (05:15 Uhr) kommt es nach einem Verkehrsunfall zu einer Vollsperrung der A 4, etwa 500 Meter hinter Obersuhl, in Fahrtrichtung Osten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde hier offenbar der Fahrer eines Pannen-PKW von einem weiteren Fahrzeug erfasst und verletzt. Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Aufgrund der Unfallaufnahme wird der Verkehr ab Obersuhl umgeleitet. Potenzielle Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0661-969560 oder 0661-1050 zu melden.

Gefertigt: Rehm EPHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen.

Ergänzung der Polizei Osthessen:

Im Rahmen der Unfallaufnahme auf der Autobahn A 4, zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Obersuhl und Gerstungen, Fahrtrichtung Ost, konnte durch den Rettungsdienst und die eingesetzten Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld nur noch der Tod einer männlichen Person festgestellt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt (13.00 Uhr) dauern die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur gesicherten Identität des Verstorbenen noch an. Bisher ist davon auszugehen, dass der Fahrer eines roten Ford Focus Kombi auf der A 4 in Fahrtrichtung Ost unterwegs war. In Höhe der Unfallstelle hielt der Wagen auf dem Standstreifen an und der Fahrer stieg aus. Im weiteren Verlauf wurde der Mann von einem anderen Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Dieses Fahrzeug fuhr nach der Kollision weiter in Richtung Osten und ist bislang unbekannt. Die Person wurde vermutlich dann noch von weiteren Fahrzeugen erfasst. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter für Unfallrekonstruktion hinzugezogen und das Fahrzeug des Verstorbenen sichergestellt. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die A 4 bis um kurz nach 09 Uhr in Fahrtrichtung Ost voll gesperrt. Der Schaden an dem Ford Focus wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei weiterhin darum, dass sich Zeugen des Unfalls mit der Polizei Osthessen unter 0661-969560 oder 0661-1050, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de in Verbindung setzen.

Führungs- und Lagedienst Osthessen, Messner, PHK

