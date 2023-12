POL-HX: Glatte Fahrbahn wird Autofahrerin zum Verhängnis

Beverungen (ots) - Am Dienstag, 28. November, meldete eine Passantin in den Abendstunden einen beschädigten Feuerhydranten in Beverungen. An der Blankenauer Straße lag der Feuerhydrant neben seiner Befestigung. Weiter konnte eine Beschädigung an der Bodenplatte festgestellt werden. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen den Hydranten und flüchtete. Ein genauer Zeitraum vom Unfall kann nicht benannt werden. ...

