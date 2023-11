Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen gesucht nach Unfall mit junger Radfahrerin

Brakel (ots)

Bereits am Montag, 20. November, ereignete sich gegen 15.10 Uhr in Brakel im Bredenweg ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin. Diese befuhr den Bredenweg in Fahrtrichtung Bruchtauenstraße. Auf Höhe der Einmündung "Neustadt" fuhr die 15-jährige Brakelerin auf den Fahrradschutzstreifen.

Eine 64-jährige Nieheimerin, welche ihr in einem schwarzen VW Polo entgegenkam, wollte nach links in die "Neustadt" abzubiegen. Dabei übersah die 64-Jährige die 15-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich die Radfahrerin leicht und wurde vor Ort in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, bittet das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter allerdings noch Hinweise von weiteren Zeugen. Wer konnte den Unfall beobachten und kann Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell