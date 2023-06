Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Sachbeschädigung an Bushaltestellenhäuschen.

Lippe (ots)

In der Bahnhofstraße wurde am Mittwochnachmittag (28.06.2023) eine Glasscheibe an einem Bushaltestellenhäuschen am Steig 1 zerstört - vermutlich mit einem Stein. Die Tat soll sich nach Zeugenaussagen gegen 16 Uhr ereignet haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, setzen sich bitte telefonisch unter 05222 98180 mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung.

