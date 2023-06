Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Zusammenstoß von Kawasaki und Renault.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (28.06.2023) ereignete sich an der Kreuzung Detmolder Straße / Hauptstraße / Rathausstraße ein Verkehrsunfall, an dem ein Auto und ein Motorrad beteiligt waren. Eine 25-Jährige aus Oerlinghausen kam gegen 18:45 Uhr mit ihrem Renault Captur aus einer Ausfahrt an der Detmolder Straße und beabsichtigte in die Kreuzung einzubiegen. Durch eine eingeschränkte Sicht tastete sie sich über einen Bordstein in die Kreuzung herein. Zeitgleich fuhr ein 43-Jähriger aus Oerlinghausen mit seiner Kawasaki Ninja auf der Hauptstraße in die Kreuzung ein und konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern, so dass das Motorrad von links gegen den Renault prallte. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt und noch vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

