POL-HX: 2.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Brakel (ots) - Bei Ermittlungen nach einem Einbruch in den Real Markt in Brakel sucht das zuständige Kriminalkommissariat Zeugen. Am 25.11.2023 drangen gegen 22:03 Uhr drei maskierte Täter in den Markt der Firma Real in der Warburger Straße 38 ein. Dabei löste die dortige Alarmanlage aus. Die drei Täter verschafften sich den Zutritt in die Tatörtlichkeit, indem ...

mehr